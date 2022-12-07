Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı kategorilerdeki suçların aydınlatılması konusunda 2022 yılının 11 aylık sürecinde olayların yüzde yüzünü aydınlatarak Türkiye genelinde 1.sırada yer aldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı kategorilerdeki suçların aydınlatılması konusunda 2022 yılının 11 aylık sürecinde olayların yüzde yüzünü aydınlatarak Türkiye genelinde 1.sırada yer aldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılının 11 aylık dönemi içerisinde il genelinde yapılan çalışmalarda tüm asayiş suçları incelendiğinde;

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi amacıyla alınan önleyici tedbirler (yaya/motorize devriye vb.) sayesinde 2022 yılı 11 aylık dönem içerisinde Burdur’da meydana gelen olay sayısı, 2021 yılı 11 aylık döneme göre yüzde 6,0 artış göstererek Burdur ülke sıralamasında 22. sırada yer aldı. Bu olayların yüzde 100’ünün aydınlatılarak yakalanan şüphelilerin adli makamlara teslim edilmesi yönünde yapılan çalışmalar, Burdur’un ülke sıralamasında 1. sırada yer almasını sağladı.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar İncelendiğinde; vatandaşların huzur ve sükûnunu bozarak can güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, meydana gelen olayların yüzde 100’ü aydınlatılarak Burdur ili ülke sıralamasında 1. sırada yer aldı.

Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar İncelendiğinde; (Hırsızlık, Yağma vb.) maddi olarak vatandaşları zarara uğratan şüpheli şahısların tespiti amacıyla yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahıslar çalınan malzemeler ile birlikte yakalanarak vatandaşların zararı giderildi ve meydana gelen olayların tamamı aydınlatılarak Burdur ili ülke sıralamasında 1. sırada yer aldı.

Bu olaylar içerisinde meydana gelen iş yerinden/kurumdan hırsızlık, yağma(gasp), otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarında ise Burdur yüzde 100’lük aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 1. sırada yer aldı.