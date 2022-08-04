Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalına konuk olan astrolog Zeynep Turan, Ağustos ayı ve sonrası için burçları yorumladı.İSTANBUL (İGFA) - 2022 Ağustos ayından sonra gökyüzünün olaylarını ve etkilerini konuşan Simge Fıstıkoğlu ile astrolog Zeynep Turan’ın ilgiyle izlenen sohbetinin ikinci bölümü youtube’da yayına alındı.

Söyleşide Zeynep Turan, 2022 Ağustos ayı ve sonrası burçları için kritik tarihleri anlattı. “29 Ekim tarihine kadar kimseye ciddi bir tarih vermediğini” söyleyen Turan, mars’ın yavaşlamaya başlamasıyla yaşanabilecekleri ve mücadele ile geçecek dönemler üzerine yorumlarını aktardı.

Zeynep Turan’ın, iş, aş, kariyer, dünyada olup bitenler, politika, alım satıp, ekonomik konular üzerine yorumlar ve Mars ile Merkür retroları üzerine önemli açıklamalarda bulunduğu söyleşi ilgi gördü.

https://youtu.be/9vblmujPYPk