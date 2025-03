Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi seminer gerçekleştirdi. Seminere, "Avatar: The Last Airbender", "The Mandalorian" ve "House of the Dragon" gibi yapımlarda çalışmış, Kanada’da faaliyet gösteren 3D modelleme, dokulandırma uzmanı Burçe Boran konuk olarak katıldı ve sektördeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Burçe Boran, sanat ve tasarım alanındaki geçmişinin 3D modelleme ve dokulandırma süreçlerinde nasıl bir avantaj sağladığını anlatarak bu alanda kariyer yapmak isteyenlere önerilerde bulundu. Seminerde, Kanada’nın animasyon ve oyun sektöründeki önemli konumu, devlet teşvikleri, güçlü altyapısı ve sunduğu istihdam imkanları ele alındı. Boran, katılımcılara büyük stüdyoların sunduğu iş fırsatlarından ve uluslararası projelerde çalışmanın sanatçılar için sağladığı avantajlardan bahsetti.

"İş başvurularında öne çıkabilmek için kaliteli ve etkileyici projelere odaklanmak gerekiyor"

Seminerde ayrıca başarılı bir kariyer için etkileyici bir portfolyo oluşturmanın ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekildi. Boran, iyi bir portfolyonun yalnızca teknik becerileri değil, aynı zamanda sanatsal vizyonu ve problem çözme yeteneğini de yansıtması gerektiğini vurguladı. Boran, "İş başvurularında öne çıkabilmek için kaliteli ve etkileyici projelere odaklanmak daha faydalı olacaktır. Ayrıca, sektörde başarılı olabilmek için estetik duyarlılık, teknik uzmanlık, iletişim becerisi ve yenilikçi düşünme gibi yetkinlikler de gerekli olmaktadır." dedi.

Seminer, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve sektöre dair önemli bilgiler sunuldu.