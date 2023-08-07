Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir genç, 28 Temmuz günü sosyal medya hesabından yaptığı "Buraya kadarmış’ paylaşımının ardından ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etmişti. 10 gündür sürdürülen çalışmalara rağmen gencin cansız bedenine ulaşılamadı.

Olay, Sürmene ilçesi Soğuksu mevkii açıklarında 28 Temmuz günü meydana geldi. Sabah saatlerinde limandan babasına ait tekne ile açılan İsmail Karaahmetoğlu, ayağına bağladığı çapa ile denize atladı. Sosyal medya hesabında denizde çektiği bir görüntüye "Buraya kadarmış” yazarak paylaşımda bulunan Karaahmetoğlu, daha sonraki paylaşımda ise "Söylenecek çok şey var, son zamanlarda psikolojim çok bozuldu. Aile ve iş kaynaklı iyice isyan noktasına geldim. Geride bıraktıklarım için çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirlerle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımları gören İsmail Karaahmetoğlu’nun yakınları teknenin Sürmene açıklarında olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik arama-kurtarma çalışmaları olayın ardından 10 gündür sürerken, İsmail Karaahmetoğlu’nun cansız bedenine bugüne kadar ulaşılamadı.