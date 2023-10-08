Aksaray’ın Ihlara Vadisi’nden geçen yaklaşık 60 kilometrelik uzunluğa sahip Melendiz Çayı turistlerin ilgi odağı. 382 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğunda olan Ihlara Vadisi’nden geçen Melendiz Çayı’nın üzerine kurulan ahşap ve hasır kamelyalar Tayland’ı andırıyor.

Kapadokya’ya açılan kapı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde bulunan Ihlara Vadisi, birçok tarihi ve doğa harikasının yanı sıra Melendiz Çayı üzerine kurulu ahşap ve hasır kamelyalarla da dikkat çekiyor. Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyündeki dağlardan çıkan ve 14 kilometrelik Ihlara Vadisi içerisinden geçen 60 kilometre uzunluğa sahip Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi’nde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Melendiz Çayı üzerine kurulan ahşap ve hasır kamelyalar ise son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Tayland’ı andıran su üzerindeki kamelyalar üzerinde yemek yiyen turistler, Ihlara Vadisi gezisi sonrasında dinlenme fırsatı buluyor.

Melendiz Çayı üzerindeki kamelyaların Tayland gibi farklı ülke ve şehirleri andırdığını anlatan bölge halkından Kerim Yasav (48), “Burası ne Tayland ne Amerika ne de Kazablanka. Burası Aksaray’a bağlı Ihlara Vadisi Belisırma olarak geçer. Burası da Melendiz Çayı üzerinde kurulan vatandaşlarımızın, misafirlerimizin dinlenmelerini, yemeklerini yiyebileceği bir yer. Bütün yerli ve yabancı misafirlerimiz Ihlara’dan giriş yapıp 3-4 kilometrelik alanı yürüdükten sonra burada konaklayıp çayını, kahvesini veya yemeklerini burada alıyorlar. Burayı Talyand’a benzettikleri gibi Mardin’deki soğuk suya benzetiyorlar. Antalya’daki Dim Çayı’na benzetiyorlar” dedi.