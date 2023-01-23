Aydın’ın Sultanhisar ilçesi sınırlarında bulunan doğa harikası peri bacaları, Kapadokya’yı andırıyor. Hafta sonu gezisine katılan çevrecilerin dikkatini çeken peribacaları görenleri şaşırtıyor.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi sınırlarında bulunan doğa harikası peri bacaları, Kapadokya’yı andırıyor. Hafta sonu gezisine katılan çevrecilerin dikkatini çeken peribacaları görenleri şaşırtıyor.

Aydın’da yaşayan Eğitimci ve Doğasever Yecül Sevingül ve çevrecilerin bu haftaki rotası Sultanhisar dağları oldu. Tarihi Kavaklı Yolu’nda Ayvaz Değirmeni Bölgesi’nde karşılaştıkları manzarayı Kapodakya’yı benzettikleri için ‘Suldokya’ adı verdiklerini belirten Yücel Sevingül, “Sultanhisar Tarihi Kavaklı Yolu Ayvazdeğirmeni Bölgesi’ndeki bu peribacaları koruma altına alınmalıdır. Burada değişik biçimlerde, şapkalı veya şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunuyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, buraları tanıtmalıdır” diyerek bölgenin korunma altına alınması gerektiğini kaydetti.