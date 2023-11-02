Eskişehir’de bir mahalledeki boş arazi, şuursuzca atılan atık ve molozlar sebebi ile adeta bir çöplüğü andırıyor.

Gazipaşa Mahallesi Güvenir Sokak’ta bir araziye şuursuzca atılan moloz ve çöpler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından atılan çöpler zaman zaman rüzgârın da etkisiyle kötü koku yaydığını, aynı zamanda mahallede kötü görüntüye sebep olduğunu söyledi.

Adını vermek istemeyen bir mahalleli “Burası bir çöplük değil, burası bir mahalle öncelikle onu belirtelim. Buraya kim bunları attı bilmiyorum, ancak burası bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Bunları atan kim olursa olsun insanlıktan nasibini almamış. Burada yüzlerce insan yaşıyor. Bizlerin canı can değil mi? Belediye yetkilerimizden ricamız bize yardım etsinler bu alanda bir temizlik yapsınlar. Bu kötü koku ve görüntüden kurtarsınlar” dedi.