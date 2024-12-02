Erzurum’un “ Kırmızı Periler Diyarı” Narman Peri Bacaları, kışın da eşsiz kırmızı manzarası ile beyaza büründü.

Su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıllık doğa harikası olan Narman Peri Bacaları ya da yöre halkının ifadesiyle “Kırmızı Periler Diyarı”, karla beraber kırmızı ve beyaz bir görüntüye büründü. Doğu Anadolu’nun eşsiz doğal güzelliklerinden olan Narman Peri Bacaları, Colorado Kanyonu’nu andıran vadileri ve ilginç kaya yapılarıyla büyülüyor.

62 kilometrelik uzunluğu var

Narman ilçesinde yer alan ve “Kırmızı Periler Diyarı” olarak bilinen Narman Peri Bacaları, milyonlarca yıl süren süreçte şekillenen eşsiz bir miras doğa mirası olarak ifade ediliyor. Bu doğal harikalar, rüzgâr ve su erozyonunun etkisiyle Pliyosen Çağı’ndan günümüze kadar şekillendi; kırmızı kum taşları ve çakıl taşlarının demir mineralleriyle zenginleşmesiyle büyüleyici kırmızı tonlarına büründü. Peri bacaları Erzurum’un Narman ilçesinin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7’nci kilometresinde yer alıyor. Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bölge, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.

Doğal sit alanı olarak tescillendi

Narman Peri Bacaları, jeolojik yapısıyla Kapadokya’daki oluşumlardan ayrılıyor. Volkanik olmayan, sedimanter bir yapıya sahip olan Narman Peri Bacaları, eşsiz peyzajı ve büyüleyici atmosferiyle adeta bir açık hava müzesi gibi meraklılarını bekliyor. 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bu alan, Doğal Sit Alanı olarak tescillendi. Bu günlerde kar ve beyaz örtüye bürünen Narman Peri Bacaları hem yerli hem de yabancı turistler için büyüleyici bir cazibe merkezi hâline geldi.

Kırmızı Periler Diyarı, aynı zamanda doğa tutkunları için kültürel etkinliklerin de merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.