Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının 38. dakikasında topa çıkmadan müdahale ettiği için kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, lacivert-beyazlılarda Teknik Direktör Burak Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 38. dakikasında Yılmaz, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Burak Yılmaz gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmada takımının başında olamayacak.