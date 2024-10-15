Daha lise çağlarında müziğe olan tutkusunu günümüzde çıkardığı 6. single olan 'Bedel' ile perçinleyen Bursa'nın vazgeçilmez solisti Burak Şenöz, yeni single'nin beğenileceğini, sosyal medyada viral olacağını söyledi.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 1995 yılından itibaren müzik piyasasında fırtınalar estiren Bursa'nın sevilen solisti Burak Şenöz, son sigle ''Bedel'' ile adından sıkça bahsettireceğe benziyor.

Benim Oldun, Aşkımdan Habersizim, Deprem, Avare, Yılanlar'dan sonra şimdi de, Söz: Sezgi Erciyas, Müzik: Esad Fidan, Düzenleme: Aytaç Kart'a ait olan ''Bedel'' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Burak Şenöz, ''Bedel'' şarkısının sosyal medyada viral olacağını belirterek hayli iddialı konuştu.

''Bedel'' şarkısının bu yıla damga vuracağından emin olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı Burak Şenöz, müziğe olan tutkusunu yaptığı başarılı singlelerle kanıtladığını söylüyor.