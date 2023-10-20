Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak müsabakaya atanan hakem Burak Şeker, 5. kez sarı kırmızılı takımın maçında düdük çalacak.

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak maçın hakemi olan Burak Şeker, sarı kırmızılı takımın 5. kez müsabakasını yönetecek. Antalya Bölgesi hakemi bugüne kadar 4 kez Kayserispor, 2 kez de Rizespor maçı yönetti. İlk kez iki takım arasındaki maçta düdük çalacak olan Burak Şeker’in yönettiği maçlarda Kayserispor 1 galibiyet 3 beraberlik alırken Rizespor ise 2 beraberlik elde etti.

Burak Şeker’in yönettiği maçlarda Kayserispor, Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederken Ümraniye ile 2-2, Göztepe ile 1-1, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Rizespor ise Burak Şeker’in yönettiği maçlarda Bandırmaspor ile 0-0, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.