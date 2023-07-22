Yaz boyu etkinlikler çerçevesinde sanatçı Burak Kut Şile’de konser verdi. Burak Kut birbirinden güzel şarkılarıyla Şilelilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sadece Şilelilerin değil, Şile’ye gelen misafirlerin de büyük bir keyifle izlediği etkinlikler serisinde bu hafta ünlü Sanatçı Burak Kut sahne aldı. Sanatçı Burak Kut dinleyenleri, ‘Yaşandı Bitti’, ‘Benimle Oynama’ gibi ses getiren parçaları ile 90’lı yıllara götürdü. Şileliler büyük beğeni ile dinlediği konsere zaman zaman eşlik etti.

Konserde Sanatçı Burak Kut’a teşekkür eden Başkan İlhan Ocaklı, “Burak Kut kliplerinde de Şile yer aldı. Bundan sonraki süreçte de inşallah Şile’yi hiç unutmayacak. Buradaki hemşehrilerimizle yaz boyu festival etkinliğini geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Pandemide süreç biraz ertelendi ama yine devam ediyor” dedi.

Konseri beğeni ile dinleyen Selma Çatal, “Çok güzel bir duygu. Yıllardan sonra ilk defa Burak Kut ile karşılaşmak güzel. Şişle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu festival için. Şile güzel" dedi.

Kızları ile konsere gelen Gülten Kıranlıoğlu, “Her şey çok güzel, her sene böyle olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Konser sonrası Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Burak Kut’a çiçek ile Şile bezi elbise hediye etti.