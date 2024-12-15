Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Karşıyaka maçının ardından yaptığı açıklamada, kötü mağlubiyetler aldıkları bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bu süreçte bile oyuncularım, hem çalışkanlıkları hem de karakterleriyle önemli bir duruş gösterdiler Tüm ekibi ve oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndin 10. haftasında evinde karşılaştığı Karşıyaka’yı 83-82 yenen Aliağa Petkimspor’da Başantrenör Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Gören, "Basketbol kalitesi ve mücadele gücü olarak üst seviye bir maç oldu. Her iki takım da sahaya galibiyeti hak edecek bir oyun koydu. Karşıyaka’yı tebrik ederim. Bu ligin en üst seviye takımlarından birisi. Onlar da kazanabilirdi. Maçın sonunda şans bizim yanımızdaydı. Kötü mağlubiyetler aldığımız bir dönem geçirdik. Bu süreçte bile oyuncularım hem çalışkanlıkları hem de karakterleriyle önemli bir duruş gösterdi. Çok mücadele ettik. Kazandığımız için mutluyum. Tüm ekibi ve oyuncularımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor önümüzdeki 17 Aralık Salı günü Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki son maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende’ye konuk olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda ikinci sıradaki yerini garantileyen Aliağa Petkimspor, Play-In etabında saha avantajını almak için maçı kazanmayı hedefliyor.