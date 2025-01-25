Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören Darüşşafaka mağlubiyetin ardından, “Maçın gidişatını değiştirecek enerjiyi bulamadık" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında deplasmanda İstanbul temsilcisi Darüşşafaka’ya 83-64 mağlup olan Aliağa Petkimspor’da Başantrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. Gören,” Maçın tamamında enerjimiz ve oyun konsantrasyonumuz çok düşüktü. Maçın gidişatını değiştirecek enerjiyi bulamadık. Haklı galibiyetlerinden dolayı Darüşşafaka’yı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.