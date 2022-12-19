Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Beşiktaş Emlakjet’i 97-83 mağlup eden Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Beşiktaş Emlakjet’i 97-83 mağlup eden Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Gören, “Hangi lig olursa olsun, hangi pozisyonda olursanız olun, 3 hafta üst üste kaybederek kendi evinde kazanmanız gereken bir maçı oynamak zor. Bunun fiziksel tarafından ziyade mental ve psikolojik tarafı çok önemli” dedi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören açıklamalarına şöyle devam etti:

”İlk devrenin büyük bölümünde iyi basketbol oynamamıza rağmen bunun baskısını ve kazanma arzusunun stresini yaşadık. Bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil. Bunu yaşayan herkes zaten ne demek olduğunu bilir.

İkinci yarıya iyi başladık, skoru almanın da avantajıyla daha iyi bir basketbol oynadık. Kenny Chery ve diğer oyuncuların da katkısıyla, sonunu daha rahat getirdik.

Biz, geçen sene çok zor günler yaşadık. 3 haftalık mağlubiyet serisi bizi gerçekten çok üzdü. Bizim için önemli bir galibiyetti, bütün hafta takım olarak çok çalıştık” ifadelerini kullandı.