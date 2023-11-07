21. yüzyıl becerilerini, ilkokul ikinci sınıftan başlayarak üniversite seviyesine kadar tüm öğrencilere sunmayı hedefleyen ve Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Mucit Park, yeni dönem için kapılarını açtı.

Erzurum Teknik Üniversitesi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi, çeşitli atölyelerde eğitimler vererek öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu atölyeler arasında; Robotik Kodlama, Sosyal İnovasyon, Fen Bilimleri, Ahşap İşçiliği, Sanal Gerçeklik, Bilgisayar Oyunları Üretimi, Havacılık, Maker, ve Stem Atölyeleri gibi birçok seçenek bulunuyor. Proje başlangıcında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkındırma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edildikten sonra, MucitPark Projesi tamamen Erzurum Teknik Üniversitesi’ne devredildi

MucitPark’ın dört temel unsuru bulunuyor

Teknik eğitim ile başlayan bu unsuru, öğrencilere teknik beceriler kazandırmayı hedefliyor. Öğrencilere sunum yapma, hitabet, özgüven kazandıran bu unsuru, takım çalışması gibi becerileri geliştirmeye odaklanıyor. Üniversite öğrencileri, gönüllü olarak ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinden lise son sınıf öğrencilerine kadar birçok öğrenci grubuna eğitim veriyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrencilere projelerinde mentörlük, maddi destek ve malzeme desteği sağlanıyor. MucitPark’a gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenciler için belirli alım dönemleri bulunuyor. Bu gönüllüler, gönüllü eğitimci olarak başlayarak ilerleyen süreçte daha fazla sorumluluk alabiliyor. Eğitimler, hafta içi ve hafta sonları düzenleniyor ve öğrencilere teknik ve sosyal beceriler kazandırmayı amaçlanıyor. Öğrenciler, okul saatlerinden sonra MucitPark’ta eğitim alıyor.

Okullarla iş birliği yapılıyor

MucitPark, farklı yollarla seçilen öğrencilere eğitim ve fırsatlar sunuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla öğretmenlerin yönlendirmesi, Çocuk Esirgeme Kurumları’ndan gelen öğrenciler ve sosyal medya üzerinden gelen başvurular bu seçim süreçlerine dahil ediliyor. Eğitimler, her yaş grubu için farklı sürelerde veriliyor. Lise öğrencileri, hem eğitim hem de proje geliştirme fırsatı buluyor. MucitPark, öğrencilerin ilgi ve talepleri doğrultusunda esnek bir yaklaşım benimsiyor, projelerini geliştirmelerine yardımcı olup ve onların üretkenliklerini destekliyor. Gönüllülük esasına dayalı çalışmalar sayesinde, MucitPark herkese açık, üniversite öğrencilerinden mezunlara kadar herkes, MucitPark’a katkıda bulunabiliyor. MucitPark, geleceğin inovasyonunu şekillendiren genç beyinlere rehberlik etmeye devam ediyor.