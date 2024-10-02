Bupa Acıbadem Sigorta, sağlık sigortası alanında hayata geçirdiği projelere devam ediyor. Şirket, bireylerin günlük hayatlarının içinde, sağlık danışmanlığına ulaşabilmesini sağlayan ONS Online Sağlık Sigortası’nı duyurdu.

Bupa Acıbadem Sigorta, bireysel müşterileri için ONS Online Sağlık Sigortası ürününü hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre; sigortalılarına daha uzun, daha sağlıklı, daha mutlu yaşam sürmelerine yardımcı olmak ve daha iyi bir dünya oluşturma misyonuyla hizmet veren şirketin online sağlık sigortasına, senCard Market web sitesi üzerinden online olarak lansmana özel indirimli fiyatıyla sahip olunabilecek.

ONS online sağlık sigorta sahipleri, kulak burun boğaz, kadın doğum, çocuk sağlığı, dermatoloji, iç hastalıklar branşlarından uzman hekimlerle; psikoloji ve diyetisyenlik danışmanlık hizmetlerinden ihtiyaçları olanı seçerek online görüşme sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra acil yatarak tedavi teminatı, acil ambulans hizmeti ve 7/24 Acil danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabiliyor. Bununla birlikte ONS online sağlık sigortalılar senCard üyesi olarak senCard üyelik programının sunduğu imkanlardan da faydalanabiliyor.

“ONS online sağlık sigortası ile sağlığa erişim her yerden mümkün”

Dijital çağda sağlık hizmetlerine pratik ve hızlı erişimin artık bir zorunluluk haline geldiğini belirten Bupa Acıbadem Sigorta Vekil Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak daha fazla ürün ve servisi dijital kanallara taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şirketin güvencesiyle sunduğumuz sağlık sigortası, geleneksel özel sağlık sigortasından farklı olarak sigortalılarımızın istedikleri yerden online olarak uzman hekimlerin danışmanlığını alabildiği, acil ihtiyaca yönelik teminatların yer aldığı ve herkes tarafından online kanallardan kolayca sahip olunabilecek dijital bir ürün. ONS Online sağlık sigortası özel sağlık sigortasına bütçe ayıramayanlar için sağlıklarını güvence altına alabilecekleri uygun bir alternatif olacak. Biz, ’Bu devirde ONS’uz olmaz’ diyoruz. Dünyanın en müşteri odaklı sağlık şirketi olma hedefine paralel olarak hem en yeni teknoloji ve uygulamaları takip ederek hem de ülkedeki sosyal ekonomik durumu gözlemleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.