Ev parfümü markası Buon Odore, Afyonkarahisar’da 2025 Vizyon Buluşması’nda yeni kurumsal kimliğini tanıttı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ve 35 bayinin katıldığı 2025 Vizyon Buluşması’nda, Buon Odore’nin yeni kurumsal kimliği tanıtıldı. Toplantıda ayrıca markanın yeni ürünleri de ilk kez görücüye çıktı. Öte yandan yetkililer tarafından markanın gelecek vizyonu ve hedefleri de toplantıda paylaşıldı. Zarif ve modern tasarımıyla dikkat çeken markanın yeni logosu toplantıda tanıtıldı. ’Bu’O’ kısaltması ve seçilen font, markanın sofistike ve zamansız çizgisini vurguluyor.

Buon Odore Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çelik, yaptığı açıklamada, yeni kurumsal kimliğin marka imajını güçlendirerek hedef kitle nezdinde daha güçlü bir algı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Elif Çelik, "Bu’O Lüks Ev Parfümü, yeni kurumsal kimliğinin yanı sıra, yenilenen ürün ambalajları ve etiketleriyle de dikkat çekiyor" dedi.

Toplantıda ayrıca, Yönetim Danışmanı İsmail Karasu tarafından çalışan verimliliği üzerine bir seminer verildi. Deimos Creative’in Ajans Başkanı Burak Türkyılmaz ise, yeni kurumsal kimliğin oluşum süreci ve marka stratejisine etkisi hakkında bilgi verdi.

Marka, yeni kurumsal kimliğinin yanı sıra, yenilenen ürün ambalajları ve etiketleriyle de dikkat çekti. Marka, satış sonrası hizmetlerde de iyileştirmeler yaparak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.