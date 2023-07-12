Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarında gelinen son durumu inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, ’’İlçemizde uzun süredir hayalini kurduğumuz, yapımına en hızlı şekilde başlayarak çalışmalarında sona geldiğimiz, 12 kesintisiz kullanılabilecek yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projemizde gelinen son durumu Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile birlikte inceleyerek, istişarede bulunduk. En yakın zamanda çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağımız tesisimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.