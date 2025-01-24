Kayseri’nin Bünyan ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için farklı noktalara kulübeler yerleştirildi.

Sokak hayvanlarını korumak için desteklerin devam edeceğini aktaran Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sokakta yaşayan sevimli dostlarımız için belediyemiz ekipleri tarafından hazırlanan kulübeler, ilçemizin farklı noktalarına yerleştirilmiştir. Sokak hayvanlarımızın konforunu artırmak için mama ve su desteğimiz düzenli olarak devam edecektir. Kulübelerimizin sayısını da zamanla artırarak can dostlarımıza daha fazla yardım eli uzatmayı hedefliyoruz. Unutmayalım, hayat tüm canlılarla birlikte uyum içinde güzel" ifadelerini kullandı.