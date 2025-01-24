Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir evde çıkan yangından 3 kişi etkilendi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin yangından etkilenen aileyi hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güllüce Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen anne, baba ve çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkan Metin aileyi hastanede ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de yangında dumandan etkilenen aileyi hastanede ziyaret ederek, yanan evde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Metin, “Güllüce mahallemizde meydana gelen yangında dumandan etkilenen değerli hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ziyaret sonrası Güllüce mahallemizde hasar gören evi Başkan Yardımcımız Yaşar Çakmak, Müdürlerimiz Altan Pınarbaşı ve Taha Murat Demirel ile birlikte inceledik. Bünyan Belediyesi olarak oluşan hasarı ve ailemizin yaşayabileceği mağduriyeti gidermek için en hızlı şekilde çalışmalara başlayacağız. Yangından etkilenen kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum” dedi