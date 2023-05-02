Bünyan Belediyesi, Sosyal Belediyecilik çerçevesinde boş kalan belediye arazilerine Aspir ekimine devam ediyor.

Aspir ekimi ile ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Bünyan Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik alanında örnek çalışmalarımızı sürdürerek talep görmediği için boş kalan belediye arazilerimizde kendi imkanlarımızla Aspir ekimlerine başladık. Başlatılan çalışmayla boş kalan belediye arazilerimizi en iyi şekilde değerlendirerek gıda üretiminin önem kazandığı bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın" talimatları ışığında harekete geçtik. Sosyal Belediyecilik alanında Üreten Belediye olarak örnek teşkil etmek adına Aspir ekimlerine başladık. Tohum desteğinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Hem bizim hem çiftçilerimiz adına bolluk ve bereket içerisinde bir yıl olmasını niyaz ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.