Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen Bünyan Kitap Günleri Fuarına ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor.

KAYMEK Kadın, Gençlik ve Kültür Merkezinde 10 Nisan Pazartesi başlayan ve 16 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek olan kitap fuarına katılmak isteyen öğrenciler Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ücretsiz şekilde taşınıyor. Gerçekleştirilen kitap fuarı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Altun, ’’Bünyan Kitap Günleri etkinliği ile geleceğimizin yapı taşı olan kitaplarla evlatlarımızı buluşturduk. Başta evlatlarımız olmak üzere tüm halkımız fuara yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çevre mahallelerimizdeki tüm öğrencilerimizin de katılımını sağlamış olduk. Destekleri için Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.