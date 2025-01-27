Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çıkan yangın sonrası evlerinde maddi zarar meydana gelen aileye Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin yardım eli uzattı.

Başkan Metin yaptığı açıklamasında; "Güllüce mahallemizde meydana gelen yangın sonrası söz verdiğimiz gibi ailemizin mağduriyet yaşamamaları adına zarar gören ev eşyalarını yeniledik. Değerli hemşehrilerimizin evinde oluşan hasar giderildi. Gerekli tadilat yapılarak zarar gören eşyaları yenilendi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.