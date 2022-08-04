Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, anız yakanlara dekar başına 109 lira 49 kuruş para cezası verileceğini açıkladı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, anız yakanlara dekar başına 109 lira 49 kuruş para cezası verileceğini açıkladı.

“Anız yangınları milli kayıp”

Anız yangınlarının milli kayıp olduğunu ifade eden İl Müdürü Seyit Yıldız; “İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir. İlimiz sınırları içerisinde 2022 yılında anız yakmak; Valiliğimizin almış olduğu 2022/02 Sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Valilik Tebliği ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 109,49 TL idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır. Anız yangınının önüne geçmek için vatandaşlarımızın; 110 İtfaiye, 177 Orman, 155 Polis, 156 Jandarma numaralarını arayarak ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir” dedi.

“Anız yakan çiftçilerimiz, ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar”

Anız yakan çiftçilerin, ceplerindeki parayı çıkarıp yaktıklarına değinen Yıldız, “Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi, toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Dolayısı ile sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesinin korunması, muhtemel yangınların önlenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için anızların yakılmaması gerekmektedir. Anız yakan çiftçilerimiz, ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar, bunu bilsinler. Çiftçilerimiz hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümü sağlanmalıdır. Ekim için anız yakmasınlar. Ayrıca biz çiftçilerimize hem daha ucuz, hem daha zahmetsiz hem de anızı yakmaya gerek duymayan toprak işlemesiz, anıza direk ekim yöntemini uygulamalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.