Tekirdağ Süleymanpaşa’da başıboş atlar, şehir içinde gezintiye çıktı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Zafer Mahallesi Balasanlar Sokak’ta ilginç anlar yaşandı. Bir grup başıboş at, şehir merkezine doğru yürüyüşe çıktı. Zaman zaman yola inip ot arayan atlar, asfaltı otlak zannedince trafik durma noktasına geldi.

Sürücüler frene değil, şaşkınlığa bastı

Asfalt üstünde ilerleyen atlar, karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden yürüyüşüne devam etti. Bir anda önlerinde beliren dört nala gelen bu ‘trafik dışı’ canlılarla karşılaşan sürücüler hem yavaşladı hem şaşırdı.

Vatandaşlar, başıboş atların hem sürücüler hem de kendi can güvenlikleri açısından risk taşıdığını vurgulayıp belediye ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu.