Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alev alev yanan bungalov, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Denizli Göleti Barajı mevkiinde bulunan bungalovda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bungalovda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ahşap yapıyı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, bungalov kullanılamaz hale geldi. İçerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.