Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bungalov ev kiralama vadi ile yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek Türkiye genelinde 37 kişiyi mağdur eden ve yaklaşık 1 milyon 950 bin TL tutarında haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Afyonkarahisar ve Osmaniye’de eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler; 3 şüpheli şahsı yakaladı. 2 şüpheli şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.