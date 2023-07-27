Gaziantep’te unutulmaya yüz tutmuş mesleği bunaltıcı sıcağa rağmen devam eden demirciler, ateşin başında sıcak havaya meydan okuyor.

Gaziantep’te son yılların en sıcak günleri yaşanırken ve termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken demir ustaları, bin derecelik ateşin karşısında demiri dövüp şekil veriyor. Mesleğini aşkla yapan demir ustası Yavuz Mıhçıoğlu, teknolojiye direnen demircilik mesleği ağır iş olduğu için kimse tarafından tercih edilmediğini ve ileride insanların parasıyla bile usta bulamayacak hale geleceklerini söyledi. Yüksek sıcağa rağmen işini yaparak geçimini sağladığını belirten Yavuz Mıhçıoğlu, "Biz alışkın olduğumuz için bizi fazla etkilemiyor. Devamlı bu işin içinde olduğumuz için yüksek sıcaklıklara rağmen çalışıyoruz. Biz genellikle inşaat malzemeleri ve zirai el aletleri yapıyoruz” dedi.

“İnsanlar zamanla usta bulamayacak hale gelecek”

Mesleğin unutulmamasını, insanların bu işe teşvik edilmesini ve mesleğin yaşatılmasını isteyen Mıhçıoğlu, “Bizim bu işi yapan kalmadı. Bundan sonra da ne olur bizde bilemiyoruz. İnsanlar zamanla parasıyla bile usta bulamayacak hale gelecek. Mesleği devam ettirmemizdeki en büyük sıkıntımız eleman sıkıntısı. İş ağır olduğu için çalışmıyorlar. Bizde istiyoruz yeni ustalar yetişsin ve mesleğimiz devam etsin ama bu işte bir eleman burada 10 yılda yetişir. Kısacası bir usta olmak için 10 yılını bu mesleğe vermen gerekir” diye konuştu.