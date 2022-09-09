Güneydoğu’nun doğal kolası olarak bilinen meyan şerbeti, aşırı sıcaklıklardan bunalan vatandaşların imdadına yetişiyor. Kendine has tadı, rengi, köpüğü ve doğallığı ile yoğun ilgi gören meyan şerbeti tüketilen gazlı ve asitli içeceklere de en büyük alternatif oluyor.

Güneydoğu’nun doğal kolası olarak bilinen meyan şerbeti, aşırı sıcaklıklardan bunalan vatandaşların imdadına yetişiyor. Kendine has tadı, rengi, köpüğü ve doğallığı ile yoğun ilgi gören meyan şerbeti tüketilen gazlı ve asitli içeceklere de en büyük alternatif oluyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak kullanılan ve geleneksel içecekler arasında yer alan meyan şerbeti kendine has özellikleriyle vatandaşların vazgeçemediği içeceklerin başında geliyor. Katkısız ve sağlıklı olduğu bilinen meyan şerbeti, sıcaklıkların arttığı yaz döneminde insanların yükselen hararetini de dindiriyor. Meyan kökünün yanı sıra içeriğinde buz ve su ilave edilen şerbet, hiçbir katkı maddesi içermiyor. Meyan şerbetinin sağlık açısından da çok faydalı olduğu biliniyor. Bölgede kola gibi sıkça tüketilen meyan şerbeti, ekşi tadı nedeniyle ise ilk kez içenleri zorluyor. Gaziantep’te yaşayan vatandaşların yazın vazgeçilmez lezzetlerinden olan meyan şerbeti, serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Yaz aylarında ve Ramazan ayında çok tüketilen meyan şerbeti içerisinde bulundurduğu çeşitli minareler ile insan sağlığına büyük katkı sağlıyor.

“Gaziantep halkı olarak insanlar seviyor”

Meyan kökü satan esnaf Cuma Sayan, meyan şerbetinin yapımını anlatarak, “Birecik ilçesinin kenarlarında yetişen meyan bitkisinin kökünden şerbet yapılır. Böbrekleri çalıştırır, C vitamini vardır. Türk kültürüne saygındır, suda ıslatıyorsunuz, 1-2 saatte hazır olur daha sonra süzüp ardından buz koyup içiliyor. Fazlada içilmemesi gerekiyor, çünkü tansiyonu olan insanlara iyi gelmez, C vitaminidir, böbrekleri çalıştırır, idrar söktürücüdür. Kola gibi asidi yoktur. Tüketilmesini tavsiye ederim. Gaziantep halkı olarak insanlar seviyor, bazı yabancılar içemiyor çünkü damak tatları ayrı olduğu içindir’’ dedi.

“Mide ilaçlarının çoğunda kullanılır”

Meyan şerbeti satan Bahri Gezer, meyan şerbetini faydaları ile ilgili, “Yıllardır babam meyan şerbeti satıyordu şimdi de ben tezgahın başındayım. Meyan şerbeti, limonata, vişne suyu gibi içecekler satıyoruz. Bu içeceklerimizi satmaya, hem lezzeti, hem sağlığı hem de hijyen hizmet vermemiz nedeniyle yaz ayları boyunca devam ediyoruz. Meyan şerbetinin bilinen en önemli faydaları hazmı kolaylaştırmasıdır. Ayrıca balgam söktürür, mideyi temizler, taş, kum düşürmeye yardımcı olur. Mide ilaçlarının da çoğunda meyan bitkisi kullanılır. Zaten kolanın da ham maddesidir, belli kimyasallar girdikten sonra kola oluyor, doğal hali de şerbet oluyor. Meyan kökünün içinde sadece yabancı olarak tarçın var, ekstra olarak su ve buz kullanıyoruz. Güneydoğu Anadolu yöresinde genellikle şerbet çok bilindiği için bizlerde en çok şerbet ile işlerimizi yürütüyoruz. Sıcak yaz aylarında yoğun tüketilen şerbet ile geçimimizi sağlıyoruz. Yazın son günlerine doğru havaların serinlemesine rağmen halen ilgi devam ediyor. Tezgah açmaya yağmurlu karlı günler gelene kadar devam edeceğiz’’ diye konuştu.