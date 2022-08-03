Sinop’un Ayancık ilçesinde bunalıma giren genç balkondan atladı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde bunalıma giren genç balkondan atladı.

Olay, Ayancık’ın Çıvgın Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.Ü. evlerinin 4. katındaki balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.