Bolu’da bunalıma girdiği tespit edilen akbaba, karanlık odalarda rehabilite edilerek doğaya salındı.

Gerede ilçesine bağlı Akçaşehir köyü mevkiindeki organize sanayi bölgesinde, bir esnaf, evlerinin samanlığına kuş düştüğünü fark etti. Samanlığa giden vatandaş, bitkin haldeki akbabayı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, akbabayı koruma altına aldı. Strese girdiği ve psikolojik olarak sorun yaşadığı tespit edilen akbaba, karanlık bir ortamda insan sesinden ve insandan uzak tutularak tedavi altına alındı. Tedaviye olumlu yanıt veren akbaba, sağlığına kavuşmasının ardından, yüksek bir noktadan doğal yaşam ortamına bırakıldı.