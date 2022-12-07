Mudurnu ilçesinde bulunan Abant Gölü Milli Parkı Keltepe mevkiinde bulutların oluşturduğu görüntü mest etti. Dağların yamaçlarından şelale gibi akarak süzülen bulutlar, havadan görüntülendi. Mudurnu’nun üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen sunarken, bulutların arasından görünen dağ tepeleri ise ayrı bir güzellik oluşturdu.

Düzce’de sis etkili oluyor

Düzce’de sis etkili oluyor

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