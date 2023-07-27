DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım, Yazılım Destek Müdürü Gökhan Bal, yazılım destek sistemlerinin güncel kalmasının işletmeler için en önemli gerekliliklerden biri olduğunu söyledi.

Yazılım Destek Müdürü Gökhan Bal, bulut tabanlı teknolojinin önemini vurgulayarak “Bulut teknoloji farklı yazılımlar ile verilerin saklanması için sunulan internet tabanlı depolama alanlardır. Bulut teknolojisi yazılım destek sistemlerine getirdiği kolaylıklarla dikkat çekiyor. İnternet tabanlı bu teknoloji, işletmelerin yazılım destek süreçlerini daha verimli, güvenli ve esnek bir şekilde yönetmelerini sağlıyor” dedi.

Gökhan Bal, “Yazılım destek sistemlerinin güncel kalması, işletmeler için en önemli gerekliliklerden. Gelişen teknolojiler ve müşteri talepleriyle yazılımın sürekli olarak güncellenmesi zorunlu hale geldi. Bulut teknolojisi, güncellemelerin otomatik olarak sağlanmasını ve kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunulmasını mümkün kılıyor. Bu sayede işletmeler, en son özelliklerden ve güvenlik düzeltmelerinden anında yararlanarak rekabet avantajı elde edebilir” ifadelerinde bulundu.

Bilsoft Yazılım olarak uzaktan erişim programlarını kullanarak teknik destek uzmanları ile son kullanıcıya daha hızlı ve güvenli hizmet imkanı sağladıklarını söyleyen Gökhan Bal, son olarak şunları aktardı; “Bulut teknolojinin sağladığı imkanlarla, güncelleme işlemleri tüm kullanıcılar için dakikalar içerisinde gerçekleştirilmektedir. Teknik destek uzmanlarımızın uzaktan bağlantı kurarak müşteri desteğini en kısa sürede sağladığı ve fiziksel bir müdahale gerektirmeden daha hızlı hizmet sağlayarak kullanıcı memnuniyeti artıyor.”