Osmaniye’de duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce vatandaşlar, şehir merkezine yakın bir noktada açık alanda baykuş yavrusu buldu. Bölgede herhangi bir yuva göremeyen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Ekipler bölgeye gelerek yavru baykuşu teslim aldı. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürülen baykuş yavrusu, veteriner hekim tarafından ilk kontrolleri yapılıp, koruma altına alındı.

Baykuşun tek başına yaşayabilecek erginliğe ulaşana kadar bakılacağı, ardından da tekrar doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı belirtildi.