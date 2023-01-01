2023’e Türkiye’de girmek isteyen Bulgar vatandaşları, Edirne’deki eğlence mekanlarını doldurdu. Yılbaşına Edirne’de girmek için günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran yüzlerce Bulgar, yeni yılı sevdikleriyle birlikte Edirne’de karşıladı. Bulgarlar, Türkçe oyun havaları ve şarkılar eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Yılbaşını Edirne’de kutlamak için gelen Bulgar turistler, eğlence mekanlarını doldurdu.

Yılın ilk günü binlerce kişi Ulu Cami’ye akın etti, trafik kilitlendi

Yılın ilk günü binlerce kişi Ulu Cami’ye akın etti, trafik kilitlendi

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