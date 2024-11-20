Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan’ın Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Balcıoğlu, ziyaretin ardından Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov ve beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Silivri’deki projeleri inceledi.

Bulgaristan’ın Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Silivri Belediye Meclis Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tutrakan heyetini ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi ve kültürel bağlarımızın bizlere yüklediği sorumlulukla, iki şehir arasında iş birliğimizi geliştirecek projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Misafirlerimize Silivri’nin güzelliklerini ve misafirperverliğini göstermekten onur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantı sonrasında heyet, Araştırmacı-Koleksiyoner Ali Solmaz’ın hazırladığı “Atalarımızdan Gençlerimize Kalan Milli Miraslar” sergisini ziyaret etti. Sergi ziyaretinin ardından, yapımı devam eden Tarihi Belediye Binası’nın çalışmaları yerinde incelendi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov ve beraberindeki meclis üyeleriyle Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda bir araya geldi. Ziyaret sonunda konuşan Başkan Balcıoğlu, “Dostluk ve iş birliğimizi güçlendirmek adına Tutrakan heyetini ilçemizde ağırlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Tutrakan Belediye Başkanı Dr. Dimitar Stefanov ise gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlik için teşekkür etti.