Edirne Bulgaristan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu, Edirne Valisi Yunus Sezer ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti. Resepsiyonda, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler, ticaret ve turizmin geliştirilmesi üzerine önemli mesajlar verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Bulgaristan Başkonsolosluğu, 3 Mart Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Günü dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Edirne TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ve birçok kamu kurumu temsilcisi katıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ VURGULANDI

Resepsiyon kapsamında açılış konuşmalarını Edirne Valisi Yunus Sezer ve Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska yaptı. Konuşmalarda, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesi, ticari ve kültürel iş birliklerinin artırılması konuları öne çıktı.

Özellikle sınır ticareti, turizm ve yatırımların artırılması gerektiği vurgulandı. Başkonsolos Kafedzhiyska, iki ülke arasındaki tarihi dostluk bağlarını hatırlatarak, ekonomik, kültürel ve sosyal projelerin önemine dikkat çekti.

TİCARİ VE DİPLOMASI GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Resepsiyon boyunca iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaret ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

DOSTLUK MESAJLARIYLA KUTLANDI

Etkinliğin sonunda davetliler, samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı buldu ve karşılıklı iyi niyet dilekleriyle Bulgaristan’ın milli günü kutlandı.

Keşan TSO, Bulgaristan’ın milli gününü kutlayarak, sınır ticareti ve turizm alanındaki iş birliklerinin güçlenmesini temenni etti.