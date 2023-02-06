Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 59 kişilik uzman kurtarma ekibi, 19 araçla deprem bölgesine gitmek için Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 59 kişilik uzman kurtarma ekibi, 19 araçla deprem bölgesine gitmek için Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Kurtarma çalışmaları için donatılmış 19 araçla Kapıkule’den giriş yapan 59 kişilik arama kurtarma ekibini, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet karşıladı. Depremin yaşandığı Kahramanmaraş ve diğer illere ulaşmak için karayoluyla hareket eden ekip, deprem bölgelerinde görev almak için yolculuğunu sürdürüyor. Arama kurtarma ekibi adına açıklamalarda bulunan ekip sorumlusu Kaloyan Donçev, enkaz altında kalan vatandaşları bulabilmek için özel teknolojik cihazları da yanlarında getirdiklerini ifade ederek "Gerçekten çok üzüldük bu duruma. Biz sizinle komşuyuz sizi etkileyen her kötü şey bizi de çok derinden etkiliyor. Türkiye olarak sizin çok fazla hazırlığınız var gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak göz yumamazdık. Biz de katılmak istedik bu yardıma. Depremlerde kurtarıcı olarak görev almış toplam 59 kişiyiz. Aynı zamanda da araçlarımızla geldik. Yanımızda enkaz altında kalan kişileri bulabilmek için özel teknolojimizi de getiriyoruz." diye konuştu.