Bulgaristan Türklerinden olan ve tüm zamanının eğitime adayan Nesrin Sipahi Kıratlı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde isminin verildiği kütüphane kurarken, birçok kütüphaneye de kitap desteğinde bulundu.

Bulgaristan Türklerinden olan ve tüm zamanının eğitime adayan Nesrin Sipahi Kıratlı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde isminin verildiği kütüphane kurarken, birçok kütüphaneye de kitap desteğinde bulundu.

Bulgaristan’da Türk çocuklarının kendi kültür, gelenek ve anadillerini unutmamaları için yaptığı çalışmalarla kendinden söz ettiren Nesrin Sipahi Kıratlı, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de özelikle dezavantajlı bölgelerde eğitim öğretim gören öğrenciler için çalışmalarla taktir topaldı. Bulgaristan’dan sonra Siverek ilçesinde birçok okulda isminin verildiği kütüphane kuran Kıratlı, birçok okulun kütüphanesine de kitap desteğinde bulundu. Siverek ilçesine gelen Kıratlı, burada destek verdiği okulları ziyaret ederek, öğrencilerle hoş zaman geçirdi. Kıratlı, ilçeden çok mutlu ayrıldığını belirterek, Sivereklilere desteğinin devam edeceğini ifade etti.