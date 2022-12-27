Bulgaristan’da 1984’te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali’nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında annesinin kucağında 18 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen Türkan bebek için anma törenleri gerçekleşti.

Bulgaristan’da 1984’te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali’nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında annesinin kucağında 18 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen Türkan bebek için anma törenleri gerçekleşti.

Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bal-Göç Başkanı Dr. Emin Balkan, Killiler Dernek Başkanı Mümin Kaşmer, Hak ve Özgürlükler (HÖH) Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bölgede yaşayan çok sayıda soydaş katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mezarı başında anılan Türkan bebeği rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Başkan Oktay Yılmaz, “26 Aralık 1984 tarihinde dönemin Bulgaristan rejimi tarafından kimliksizleştirme politikalarına direnen Türklere karşı işlenen acımasızca saldırı sonucunda daha 18 aylık bebek iken şehit düşen, direnişin sembol ismi Türkan bebek için Türkan Çeşme’de gerçekleştirdiğimiz anma programına katılıp soydaşlarımızın acısını paylaştık. Türkan bebeğe sıkılan kurşun halen içimizde yara. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi. Bal-Göç Başkanı Dr. Emin Balkan törende gerçekleştirdiği konuşmada, kendi ailesinin de törenin yapıldığı yerin hemen karşısındaki Kırcalar köyünden 72 yıl önce göç ettiğini hatırlatarak, “Sizlerden hiçbir zaman uzak kalmadık. Türk kimliğini korumak için nelere maruz kaldığınızı çok iyi biliyoruz. O günleri unutmayacağız ve ders alacağız” diye konuştu.