Bulgaristan’daki seçimler öncesi Eskişehir’deki göçmenleri ziyaret eden Hak ve Özgürlükler Partisi Şumnu İl Başkanı Aysel Rifat’ın getirdiği afişler asılmaya başlandı.

Bulgaristan’daki seçimler öncesi Eskişehir’deki göçmenleri ziyaret eden Hak ve Özgürlükler Partisi Şumnu İl Başkanı Aysel Rifat’ın getirdiği afişler asılmaya başlandı.

3 Ekim tarihinde Bulgaristan’da yapılacak milletvekili seçimleri öncesi, oy kullanacak seçmen sayısı nedeniyle Türkiye önemli bir yere sahip. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de kurulacak sandıklar öncesi hazırlıklara başlandı. Hazırlıklar devam ederken, Eskişehir’de göçmen nüfusun yoğun bir şekilde yaşadığı Çankaya Mahallesi’ni, geçtiğimiz günlerde Hak ve Özgürlükler Partisi Şumnu İl Başkanı Aysel Rifat ile Yalova BALGÖÇ Başkanı ve Marmara Bölge Temsilcisi Lütfü Özgür ziyaret etti. Ziyarette Aysel Rifat, beraberinde getirdiği, Hak ve Özgürlükler Partisi Şumnu Millet 1. sıra milletvekili Mustafa Karadayı’nın afişlerini yetkililere temsil etti. Teslim edilen afişler mahallenin çeşitli noktalarına asılmaya başlandı.