Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, "850 bin avro tutarında çadır ve konteyner aldık. Ramazan münasebetiyle Bulgaristan Müslümanları adına iftarlar vermek istiyoruz. Bu amaçla AFAD’a ilaveten 75 bin avro bağışta bulunuyoruz" dedi.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsündeki iftar programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ramazan çadırında afetzedelerle birlikte oruç açan Karadayı, iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin güçlü ve milletinin de dirençli olduğunu olduğunu belirten Karadayı, büyük felaketin yaralarını hep beraber saracaklarını söyledi. Ramazan ayı münasebetiyle Bulgaristan Müslümanları adına iftarlar vermek istediklerini anlatan Karadayı, ilaveten AFAD’a 75 bin avro bağışta bulunduklarını belirtti.

"En kapsamlı kampanyayı depremzedelerimiz için yaptık"

Depremin ilk gününden itibaren Bulgaristan’ın seferber olduğunu ifade eden Karadayı, "Bu zor günlerde Türk milletinin çabalarına katkıda bulunabilmek için Bulgaristan da seferber olmuştur. İlk saatlerinde biliyorsunuz arama kurtarma ekipleri Bulgaristan’dan geldi. Biz Bulgaristan’da bir siyasi parti olarak en kapsamlı kampanyayı depremzedelerimiz için yaptık" dedi.

"850 bin avro tutarında çadır ve konteyner aldık"

Depremin acısını hep beraber yaşadıklarını kaydeden Karadayı, "Türkiye dünya çapında bir örnek oldu" diyerek, "500 bin avrodan fazla nakdi yardımı AFAD’a ilettik. 850 bin avro tutarında çadır ve konteyner aldık. 150 tırdan fazla battaniye, jeneratör, gıda ve hijyen malzemeleri sevk ettik. Bugün de deprem bölgesine gelerek taziyelerimizi depremzedelere iletmek istiyoruz. Bu afeti yaşadıktan sonra. Neden bunu söylerim? Çünkü gördük uluslararası toplum ilk günlerde biraz sakin durdu. Hemen harekete geçmediler. Bu zor günlerde Türkiye’mize uluslararası toplum desteğini sürdürmesi lazım" diye konuştu.

Karadayı, Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları olarak Türkiye’nin yanında olduklarını sözlerine ekledi.