Bulgaristan ile Yunanistan arasında inşa edilen, yılda 3 milyar metreküp Azerbaycan doğal gazının aktarımını sağlayacak 182 kilometre uzunluğundaki doğal gaz bağlantı hattı Sofya’da düzenlenen törenle hizmete girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında, “Azerbaycan, 2027’den itibaren Avrupa’ya doğalgaz arzını ikiye katlamayı planlıyor” dedi.

Bulgaristan ile Yunanistan arasında inşa edilen, yılda 3 milyar metreküp Azerbaycan doğal gazının aktarımını sağlayacak 182 kilometre uzunluğundaki doğal gaz bağlantı hattı Sofya’da düzenlenen törenle hizmete girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında, “Azerbaycan, 2027’den itibaren Avrupa’ya doğalgaz arzını ikiye katlamayı planlıyor” dedi.

Bulgaristan ile Yunanistan arasında inşa edilen ve Azerbaycan doğal gazını Bulgaristan’a aktaracak "Bulgaristan-Yunanistan Doğalgaz Bağlantı Hattı (IGB)" Sofya’da düzenlenen resmi törenle hizmete girdi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Kadri Simson, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca katıldı.

"Bu proje özgürlük demektir"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen törende yaptığı konuşmada hattı Rusya’nın gaz ve petrol rezervlerini Avrupa Birliği’ne" şantaj yapmak için kullanma fırsatının sınırlandırılmasında" önemli bir katkı olduğunu belirtti. Leyen, "Bu boru hattı, Avrupa’nın enerji güvenliği durumunu değiştiriyor ve Rus gazına olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Bu proje özgürlük demektir" ifadesini kullanarak Avrupa Komisyonu’nun projeyi finanse etmek için yaklaşık 250 milyon Euro taahhüt ettiğini söyledi. Leyen, "Yunanistan-Bulgaristan Doğalgaz Bağlantı Hattı gibi projeler Avrupa’ya kışın yeterli gaz sağlayacak" dedi.

“Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru’nun başlatıcısı olmaktan gurur duyuyor”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev törende yaptığı konuşmada, "IGB projesi, Avrupa’nın enerji güvenliğini güçlendirmede ve gaz arzını çeşitlendirmede önemli bir rol oynayacak. Enerji güvenliği her ülkenin ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve dünyadaki mevcut jeopolitik durum bunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Artık 2 yıldır ki, Azerbaycan gazı Avrupa pazarlarına taşınıyor. Güney Gaz Koridoru, kıtanın en büyük altyapı projelerinden biridir ve bu da Avrupa’nın enerji haritasını değişti. Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru’nun başlatıcısı olmaktan gurur duymaktadır” dedi.

"Azerbaycan şimdi de güvenilir bir gaz tedarikçisi haline geldi"

Azerbaycan’ın uzun yıllardır uluslararası piyasalara ve Avrupa piyasalarına güvenilir bir petrol tedarikçisi olduğunu ifade eden Aliyev, “Azerbaycan, şimdi de güvenilir bir gaz tedarikçisi haline geldi. Aynı zamanda bu yıl Temmuz ayında ’Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasında enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Azerbaycan’ın rüzgar enerjisiyle ilgili potansiyeli var ve biz bunu Avrupa pazarlarına çıkarmak için görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.

“Azerbaycan, 2027’den itibaren kadar Avrupa’ya doğalgaz arzını ikiye katlamayı planlıyor”

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’ın yaklaşık 19 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirten Aliyev, “Bunun 8,2 milyar metreküpü Avrupa’ya taşındı ve önceki yıla göre yüzde 40 daha fazla. Bu yıl ihracatımız 22 milyar metreküpü aşacak ve bunun 11.5 milyar metreküpü Avrupalı tüketiciler tarafından paylaşılacak. Dediğim gibi Ursula von der Leyen’in bu yılın Temmuz ayında Azerbaycan’a yaptığı ziyarette Avrupa Komisyonu ile bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu çok kapsamlı bir belge. Buna dayanarak 2027 yılından itibaren Avrupa’ya doğalgaz arzımızı ikiye katlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaz ihracatını artırmak için Azerbaycan’ın tüm potansiyellere sahip olduğunu söyleyen Aliyev, “TANAP boru hattıyla taşınan gaz ihracatının 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe, TAP boru hattıyla da 10 milyar metreküpten 20 milyar metreküpe çıkarılması konusunda ortaklarımızla istişarelere şimdiden başladık. Çünkü bu olmadan ek gaz ihraç etmek zor olacak” dedi.

Miçotakis: "Yalnızca Güneydoğu Avrupa için değil, tüm Avrupa için özel bir olay"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise, "IGB Avrupa’nın enerji haritasını değiştirdi. Azerbaycan’dan gaz tedariki birçok ülke için önemli" diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de bağlantı hattının hizmete girmesinin sadece projede yer alan taraflar için değil, aynı zamanda tüm Avrupa için önemli olduğuna dikkat çekerek, "IGB’nin devreye alınması, hem Balkan Yarımadası’na hem de kıtanın diğer ülkelerine enerji güvenliğini ve doğal gaz taşımacılığının güvenilirliğini önemli ölçüde artırdığı için yalnızca Güneydoğu Avrupa için değil, tüm Avrupa için özel bir olaydır" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Aleksandar Vucic de, "Bu bağlantı hattının başarıyla tamamlanmasından dolayı Bulgar ve Yunan dostlarımızı tebrik etmek istiyorum. Proje Sırbistan için de önemli" şeklinde konuştu. Vucic, Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki hatta da çalışmaların başladığına dikkat çekerek, "Umarım 1 yıl sonra her iki taraftaki inşaat çalışmaları tamamlanır" ifadesini kullandı. Önümüzdeki yıl benzer bir törenin ülkesinde yapılmasını dilediğini vurgulayan Vucic, IGB’nin hizmete girmesinin sert kış arifesinde ihraç edilen doğal gazın hacmi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yunanistan-Bulgaristan Doğalgaz Bağlantı Hattı

Toplam uzunluğu 182 kilometre olan Yunanistan-Bulgaristan Doğalgaz Bağlantı Hattı (IGB) Güneydoğu Avrupa için stratejik öneme sahip. Hazar Denizi’nin Azerbaycan kesiminde yer alan "Şahdeniz-2" sahasından üreteceği doğal gaz, bu bağlantı hattı üzerinden Bulgaristan’a ulaştırılacak. Yıllık iletim kapasitesi 3 milyar metreküp olan boru hattı sayesinde Azerbaycan, Bulgaristan’ın doğalgaz ihtiyacının yüzde 30’una yakınını karşılayacak.