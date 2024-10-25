Haftasonunda Bulgarsitan’da gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine sayılı günler kala, Delyan Peevski Başkanlığı’ndaki DPS “Yeni Başlangıç”, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bulgaristan Parlamentosu Milletvekili ve DPS (Hak ve Özgürlükler Hareketi) Grup Başkan Yardımcısı Bayram Bayram, 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde tüm soydaşları ve çifte vatandaşları oy pusulasında 8. sırada yer alan DPS - Yeni Başlangıç’a destek vermeye davet etti.

Parlemanto Grup Başkan Yardımcısı Bayram Bayram, Delyan Peevski Başkanlığı’ndaki DPS - “Yeni Başlangıç”ın, çifte vatandaşların haklarının korunmasıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, son iki yıl içinde çifte vatandaşlar ve soydaşlar için önemli yasaların kabul edildiğini açıkladı. Bayram, siyasi mağdurların hapishane ve sürgün dönemlerinin sigorta kapsamında kabul edilmesinin emeklilik sorunlarını çözmeye yönelik büyük bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, askerlik dönemlerinin sigorta süresi olarak kabul edilmesiyle on binlerce kişinin emeklilik sorunlarının çözüldüğünü ifade etti.

Kadınlar için çocuk bakma dönemi teklifi

Bayram, kadınların çocuk bakma dönemlerinin sigortalı staj süresi olarak kabul edilmesi için daha önce sundukları yasa teklifinin iki kez reddedildiğini, ancak bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Teklifin yeniden parlamentoya sunulacağını ve destek arayacaklarını belirtti.

Çifte vatandaşlara ruhsat kolaylığı ve dil sınavı zorunluluğunun kaldırılması

Bayram, çifte vatandaşların Bulgaristan’a geldiklerinde araç ruhsatı ve ehliyet yenileme işlemlerinde Bulgaristan’da 6 ay ikamet etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Bunun yanı sıra, Bulgarca dil sınavı zorunluluğunu getiren yasa teklifinin geri çekildiğini belirterek, bu düzenlemelerin soydaşlar için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

2024 bütçesinde DPS belediyelerine 450 milyon leva destek

2024 yılı bütçesi kapsamında, DPS belediyelerine 450 milyon leva maddi kaynak sağlandığını aktaran Bayram, bu fonun yol, su, kanalizasyon ve spor tesisleri gibi projelerde kullanılacağını söyledi. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle vatandaşların Bulgaristan’a geldiklerinde daha iyi hizmet alabileceklerini ve Bulgaristan ekonomisinin güçleneceğini belirtti.

Başmüftülüğe 15 milyon leva destek

Başmüftülüğe sağlanan 15 milyon leva maddi destekle, camilerin ve İslam Enstitüsü’nün onarımı gibi önemli projelere katkı sağlandığını dile getiren Bayram, bu desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Erken seçimlerde birlik çağrısı

Bayram, bu kazanımların devamı ve yeni yasaların hayata geçmesi için yaklaşan erken seçimlerin önemine dikkat çekerek, tüm çifte vatandaşlara ve soydaşlara birlik çağrısı yaptı. DPS olarak hükümeti kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu sefer birlikte başaracağız” dedi.