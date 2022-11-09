Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan çatışmada Bulgaristan polisini tüfekle vurup ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan çatışmada Bulgaristan polisini tüfekle vurup ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesi Küçünlü köyü sınır hattında Bulgaristan polisleri ile çatışan ve bir Bulgaristan polisinin hayatını kaybetmesine sebep olan E.E ve M.E isimli şahıslar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.