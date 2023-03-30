Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Bulgaristan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip vatandaşlara seslenerek, "İnşallah 2 Nisan Pazar günü hep birlikteyiz. Var mısınız hep birlikte en az 40 vekil çıkarmaya" dedi.

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesi ev sahipliğinde bir restoranda 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak Bulgaristan parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar ve ilçedeki göçmen derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Hepinizin bildiği gibi bu 2 yıl içerisinde 5. Seçim diyen Vali Yıldırım, “Ama bu seçimde hep birlikte el ele omuz omuza verirsek inşallah HÖH’ü Bulgaristan’da iktidar ortağı yaparız. Hep birlikte gayret etmemiz gerekiyor, hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu umut aynı şekilde Bulgaristan’da da devam etmeli ve bu seçimde en güzel şekilde ortaya çıkmalı ki en güzel sonucu almalı ki oradaki vatandaşlarımızın, burada siz değerli dostlarımızın hakları daha iyi savunulsun, kamu hizmetlerinde yer almaları daha da fazlalaşsın” diye konuştu.

Yahya Kemal’in Akıncılar adlı şiirinden bir bölümü okuyan Vali Yıldırım, ‘Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik, haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi ilerle, Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle’ “Aradan 770 yıl geçti. 770 yıldır o topraklar bizim yurdumuz. O topraklar orada yaşayan Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarının yurdudur. Onun içindir ki nasıl bir toprağı orada bölüşüyorsak, iktidara ortak olmak hak ve özgürlükler hareketinin liderliğinde sizlerin hakkıdır. Onun için buna sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Tabii bizler sizlerle birlikteyiz, işlerinizi kolaylaştırma gayreti içerisindeyiz. Fakat bir farkımız var biz oy kullanamıyoruz. Oyu kullanacak olan sizlersiniz. Bundan önceki seçimlerde hepimiz elimizden geleni yaptık. Ama ben bu seçimlerde Tekirdağ’dan en az 15 bin oy bekliyorum. 15 bin vatandaşımız gitsin ve mutlaka oy kullansınlar. Bu Bulgaristan’daki sizlerin birçoğunuzun doğup büyüdüğü yerdeki vatandaşlarımızı, hala orada yaşayanları güçlendirecektir. Onların gücüne güç katacaktır. İnşallah 2 Nisan Pazar günü hep birlikteyiz. Var mısınız hep birlikte en az 40 vekil çıkarmaya. Tüm vekil adaylarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İftar yemeğine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan’dan gelen milletvekilleri ve milletvekili adayları, göçmen derneklerinin başkan ve yöneticileri ile Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar katıldı.