Bulgaristan’da 2 Nisan’da yapılacak erken seçime İzmir damgasını vuracak. Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) Başkanı Abdurrahim Nursoy, "İzmir’de 50 bin seçmen sandık başına gidecek. Hedefimiz 40 milletvekili" dedi.

Bulgaristan’da, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) seçim kampanyasına başladı. Türkiye’de çifte vatandaş olan 400 bin seçmen 162 sandıkta, İzmir’de ise 18 sandıkta 50 bin seçmen oy kullanacak. Aynı zamanda İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı da olan Abdurrahim Nursoy, seçmenlere çağrıda bulunarak, “Geleceğimiz için başkalarının karar vermesine izin vermeyelim. Bulgaristan Türklerinin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne destek verelim” dedi.

“40 milletvekiline ulaşabiliriz”

İzmir BAL-GÖÇ Başkanı Nursoy, hedeflerinin, Hak ve Özgürlükler Hareketinin mevcut 36 milletvekilini, 40 ve üzerine taşımak olduğunu söyledi.

Nursoy, doldurulan elektronik dilekçeler ışığında bir önceki döneme göre oy kullanma oranında yüzde 20 artış olacağını öngördüklerini belirterek, “Buna göre Türkiye ayağında bir önceki seçimde aldığımız oy oranının yüzde 15 artacaktır. Bir o kadar Bulgaristan’da artış yaşanırsa hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

“Eşit haklar için”

Nursoy şöyle devam etti:

“Bulgaristan demokrasisinin vazgeçilmezi olan bizler, gelecekte de eşit haklarda var olmayı ümit ediyoruz. Bulgaristan’ın kanun ve nizamına uyarak, Bulgaristan’ın refahı için çalışacak olan, orada yaşayan kardeşlerimizi ve bizleri temsil eden parti temsilcilerimizle ülkemize fayda sağlamaya devam etmek istiyoruz. İktidar masasında birlikte oturabiliriz. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı. Elektronik dilekçe doldurmuş olsun ya da olmasın sandık başına giden her Bulgaristan vatandaşı oy kullanabilecek. Bu sakın unutulmasın. Biz de yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz ile sandık başlarında onlara yardımcı olacağız.”

BAL-GÖÇ dostluk köprüsü

Türkiye ve Bulgaristan’ın güçlü komşuluk ilişkileri olduğunu belirten Nursoy, BAL-GÖÇ olarak biz de iki ülke arasında dostluk köprüsü görevini görüyoruz” dedi. Seçimde de dernek olarak önemli görevler üstlendiklerini söyleyen Nursoy, “Süreci baştan sona çok yakından takip ettik. Bulgaristan Büyükelçiliği ve konsoloslar ile seçim öncesi toplantılar yaptık. Sandıkların nereye açılacağını belirledik, sandık görevlilerini seçtik. Süreci en doğru şekilde yönetmek için Türkiye’deki Bulgaristan Büyükelçiliği ve Türkiye İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar gerçekleştiriyoruz. Son güne kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.