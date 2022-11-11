Avrupa pazarına Cardelion, Türkiye ve Ortadoğu pazarına da Kardelen ve Yaylacık markalarıyla satış yapan Bursa’nın önemli kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme, Bulgaristan’ın Bursa Konsolosunu Veselin Bozhilov’u üretim tesisinde ağırladı.

Avrupa pazarına Cardelion, Türkiye ve Ortadoğu pazarına da Kardelen ve Yaylacık markalarıyla satış yapan Bursa’nın önemli kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme, Bulgaristan’ın Bursa Konsolosunu Veselin Bozhilov’u üretim tesisinde ağırladı.

İlka Şekerleme Firması Genel Müdürü Mümin Akgün’ün daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Bulgaristan’ın Bursa Konsolosunu Veselin Bozhilov, kestane şekerinin üretimi hakkında bilgi alırken firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün,geleceğe ilişkin hedefleri, yurt içi ve dışı pazarlardaki konumları hakkında bilgi verdi. Tesisi gezen Konsolos Bozhilov da üretim metotlarını beğendiği İlka Şekerleme’ye tam not verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Veselin Bozhilov, İlka Şekerleme’nin hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılan tesislerini çok beğendiğini söyledi. Oldukça lezzetli bir ürün olan kestane şekerinin üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden Bozhilov, İlka Şekerleme’nin Bulgaristan’a yatırım yapmasından memnun olacağını da belirterek ülkelerinde yatırım kolaylıkları olduğunu ve vergi oranlarının yüzde 10 olduğunu söyledi. Bozhilov, İlka Şekerleme’nin böyle bir girişimde bulunması halinde gereken desteği vereceğini ifade ederek, kestane şekerinin Bulgaristan pazarında kendisine rahatça yer edinebileceğini sözlerine ekledi.

“Hijyen ve sanitasyon önceliğimizdir”

İlka Şekerleme’nin kestane şekeri üretiminde 28 yıllık bir deneyime sahip olduklarını ve 2007 yılından bu yana da seri üretime geçtiklerini ifade eden Mümin Akgün ise Avrupa pazarına Cardelion, Türkiye ve Ortadoğu pazarına ise Kardelen ve Yaylacık markalarıyla satış yaptıklarını kaydetti. Türkiye’de 24mağazaları ve çok sayıda satış noktaları olduğunu söyleyen Akgün, Avrupa ve Ortadoğu’daki bazı ülkelere ihracat yaptıklarını belirtti.

300 yıllık üretim kültürü

Bursa ile özdeşleşen yerel lezzeti 5 kıtada dünyanın çeşitli ülkelerindeki müşterilerine ulaştırdıklarını da söyleyen Mümin Akgün, hijyen ve sanitasyon kuralarına uygun olarak üretim yaptıklarını uluslararası kalite belgelerine sahip olduklarını belirtip, lezzetin yanı sıra kaliteyi üretim kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Bursa’da kestane şekeri üretiminin 300 yıllık bir geçmişi olduğuna da değinen Mümin Akgün, lezzeti ve insan sağlığına olumlu katkısı nedeniyle tüm dünyada Bursa kestane şekerinin tercih edildiğini de ifade ett. Akgün, “Kestane şekeri, Bursa’mızın en önemli kültürel ürünlerinden biridir. Hedefimiz, bu ürünümüzü tüm dünyaya tanıtmak. Yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçiler, tesislerimizi ziyaret ediyor. Bulgaristan Bursa konsolosu Sayın Veselin Bozhilov’u ağırlamaktan da mutluluk duyduk. Sayın Bozhilov’un tesislerimizle ilgili övgüyle konuşması ve Bulgaristan’a yatırım çağrısı, firmamız adına gurur kaynağı oldu” dedi.

Akgün ayrıca iç ve dış pazara yönelik pazarlama faaliyetleri, marka ve ürün çeşitliliği, satış yöntemleri konularında bilgi verdi. Çeşitli boyut ve ambalajlarla yaklaşık 30 çeşit ürünü Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazara sunduklarını kaydeden Akgün,Bursa’nın yerel lezzetini iç pazarın yanı sıra Amerika, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında mağazalar ve satış noktaları aracılığı ile tüketicinin beğenisine sunduklarını anlattı. Akgün, ürün tanıtımı ve iş bağlantılarını geliştirebilmek için Amerika ve Dubai’deki sektör fuarları ile Paris ve Köln gibi dünyanın önde gelen gıda fuarlarında yer aldıklarını sözlerine ekledi.