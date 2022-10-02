Bulgaristan’da alınan erken seçim kararının ardından 2 Ekim Pazar günü olarak belirlenen seçimlerde Türkiye’de yaşayan yüzbinlerce Bulgaristan göçmeni Türk soydaşlar da oy kullanarak seçimlere katıldı.

Bulgaristan’da alınan erken seçim kararının ardından 2 Ekim Pazar günü olarak belirlenen seçimlerde Türkiye’de yaşayan yüzbinlerce Bulgaristan göçmeni Türk soydaşlar da oy kullanarak seçimlere katıldı.

Bulgaristan’da yaşanan siyasi istikrarsızlık sebebiyle parlamento Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından feshedilmiş, erken seçim yapılacağı kararı alınmıştı. Bunun üzerine Bulgaristan başta olmak üzere Bulgaristan vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye’de de 4’ncü defa genel seçim için sandıklar kuruldu.

Bulgaristan sınırında bulunan Edirne ve Kırklareli’nin yanı sıra, Tekirdağ’da da seçim sandıkları kuruldu.

Sabah erken saatlerinde Bulgaristan vatandaşlığı gösteren kimlik belgeleri ve pasaportları ile sandıkların kurulduğu okullara gelenler tercihlerini yaparak Bulgaristan’da kurulacak olan hükümet için oylarını kullandı.

Türkiye genelinde 22 ilde toplamda 166 sandık kurularak bazı sandıklarda elektronik, bazı sandıklarda ise kâğıt oy pusulası ile gerçekleşen seçimlerde 300 binin üzerinde vatandaş oy kullandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50’nci Yıl Ortaokulu’da oy kullanan vatandaşlardan Emin Yılmaz, "Evet bu sefer kazanacağız. Daha fazla milletvekili kazanmayı düşünüyoruz. Niyetimiz bu. Kaç sefa ertelerlerse ertelesinler, sonuçta biz alacağımız oyları almaya geldik. Bunun için de sabah erkenden oyumuzu kullanmaya geldik dedi."

Erman Çelik isimli vatandaş ise, "Bulgaristan’da parlamento seçimlerinde oy kullandık. Sevdiğimiz partiye verdik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.